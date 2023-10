Un anno dopo, riecco un lampo rosso: prima fila tutta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1. Dopo un venerdì difficile, a sorpresa Charles Leclerc ha trovato un giro perfetto che gli consentirà di partire dalla pole position davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, staccato di appena 0.067 millesimi. Incredibilmente, i due piloti Ferrari sono riusciti a mettersi alle spalle il campione del mondo, Max Verstappen, che scatterà terzo con la sua Red Bull. In quarta casella un’altra sorpresa, Daniel Ricciardo su AlphaTauri. Terza fila composta dall’altra Red Bull di Sergio Perez e dalla Mercedes di Lewis Hamilton.

Ora per la Ferrari il sogno è provare a vincere il Gran premio, bissando il successo di Sainz a Singapore. Un ottimo risultato di entrambi i piloti permetterebbe anche di pensare al sorpasso sulla Mercedes al secondo posto della classifica costruttori. Tenere alle spalle l’olandese Verstappen anche in gara però pare praticamente impossibile. Alle Rosse servirà un’impresa, accompagnata da una strategia praticamente perfetta. Ecco tutte le informazioni per seguire oggi il Gran Premio del Messico.

La griglia di partenza

1. Leclerc (Ferrari)

2. Sainz (Ferrari)

3. Verstappen (Red Bull)

4. Ricciardo (AlphaTauri)

5. Perez (Red Bull)

6. Hamilton (Mercedes)

7. Piastri (McLaren)

8. Russell (Mercedes)

9. Bottas (Alfa Romeo)

10. Zhou (Alfa Romeo)

11. Gasly (Alpine)

12. Hulkenberg (Haas)

13. Alonso (Aston Martin)

14. Albon (Williams)

15. Tsunoda (AlphaTauri)

16. Ocon (Alpine)

17. Magnussen (Haas)

18. Stroll (Aston Martin)

19. Norris (McLaren)

20. Sargeant (Williams)

Orari e tv

Sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico la partenza della gara è fissata alle ore 21 italiane. Su Sky e in streaming su Now sarà già possibile seguire il pre-gara dalle ore 19.30, oltre ovviamente a tutto il gp in diretta. Oggi però la gara viene trasmesse in diretta anche in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre).