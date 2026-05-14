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Ultimo aggiornamento: 10:08

Smembrato e gettato nel fiume: giovane pugile trovato morto in Colombia. La madre lo riconosce dai tatuaggi

di Redazione Sport
Il corpo di Yeiner Andres Gomez Sandoval, 28 anni, è stato rinvenuto da alcuni pescatori poche ore dopo aver perso il suo primo incontro da professionista
Smembrato e gettato nel fiume: giovane pugile trovato morto in Colombia. La madre lo riconosce dai tatuaggi
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Un giovane pugile è stato orribilmente ritrovato con il corpo smembrato nella acque del fiume Magdalena, nella zona rurale di Cabica nei pressi di Barranquilla (in Colombia) poche ore dopo aver perso il suo primo incontro da professionista. I resti di Yeiner Andres Gomez Sandoval, 28 anni, sono stati rinvenuti galleggianti nel fiume da alcuni pescatori e successivamente identificati dalla madre grazie ai suoi tatuaggi distintivi: un serpente e un cuore tatuati sul torso e sul petto del pugile. Le ricerche nella zona sono ancora in corso, perché alcune parti del corpo non sono ancora state ritrovate.

Yeiner ha perso il suo unico incontro da professionista contro Leider Galvis nel main event del torneo WBA Future Champions Colombia, svoltosi presso la palestra Cuadrilatero di Barranquilla. La sconfitta è arrivata per decisione unanime ai punti, la sua unica in sette incontri complessivi. Cinque delle sue vittorie erano state ottenute per KO. Le autorità colombiane hanno avviato un’indagine per provare a fare chiarezza riguardo le circostanze dell’omicidio e verificare un possibile collegamento con il suo ultimo incontro di pugilato. Da quanto raccolto Sandoval non ha mai parlato di minacce o altri problemi personali che avessero un collegamento con il suo assassinio.

Secondo quanto comunicato dai familiari e dal suo allenatore, Miguel Angel Guzman, dopo l’incontro il pugile aveva passato del tempo con la madre e poi anche con la figlia. “Mi hanno scritto chiedendomi se sapessi qualcosa di lui – ha spiegato il coach ai media colombiani -. Ma non sapevo cosa dire. Abbiamo continuato a cercarlo senza ritrovarlo. Poi mi hanno chiamato dicendo che avevano trovato un cadavere a Soledad e che, dai tatuaggi, sembrava essere lui”.

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