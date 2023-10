È rientrato l’allarme bomba scattato questa mattina a Roma dopo il ritrovamento di uno zaino abbandonato nella piazza antistante il Colosseo. Sul posto sono subito intervenuti gli artificieri, che si sono messi al lavoro per verificare uno zaino sospetto lasciato incustodito. L’area circostante è stata prontamente isolata dalla Polizia di Stato, che ha dispiegato diverse squadre sul posto per gestire la situazione con la massima prudenza per escludere la presenza di ordigni o situazioni di pericolo. All’interno dello zaino, fortunatamente c’erano solo alcune bottiglie d’acqua: potrebbe essere stato abbandonato da qualcuno dei venditori abusivi presenti nella zona del Colosseo. L’area, che era stata chiusa dalla polizia di Stato, è stata riaperta al pubblico.