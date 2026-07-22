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Ultimo aggiornamento: 16:43

Pavia, pensionato investe e uccide 16enne su un monopattino. Il giovane era senza casco e luci su una ex Statale

di Redazione Cronaca
Il conducente della Panda che lo ha travolto ha prestato immediatamente soccorso, ma per il ragazzo non c'è stato niente da fare
Pavia, pensionato investe e uccide 16enne su un monopattino. Il giovane era senza casco e luci su una ex Statale
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Un ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso da un’auto a Bosnasco, vicino Pavia. La tragedia è avvenuta nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, pochi minuti prima di mezzanotte, lungo la via Emilia in località Cardazzo. Purtroppo non c’è stato niente da fare per salvare K. S. M., ragazzo di origini libiche residente a Stradella. Il giovane alla guida di un monopattino, risultato poi privo di copertura assicurativa, viaggiava in un tratto di strada poco illuminato, senza casco, luci e giubbotto catarifrangente. I carabinieri del reparto radiomobile della compagnia di Stradella hanno aperto un’inchiesta per chiarire dinamica e responsabilità.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il sedicenne stava percorrendo la ex statale 10 verso Stradella quando alle sue spalle è arrivata una Panda con al volante un pensionato di 72 anni che abita a Bosnasco, come scrivono i giornali locali. L’automobilista non ha visto il monopattino e lo ha investito.

Il ragazzo è stato scaraventato a diversi metri di distanza, battendo la testa e perdendo subito conoscenza. Sia il conducente della Panda che gli altri automobilisti hanno prestato immediatamente soccorso al sedicenne e chiamato il 118. Sul posto, l’ospedale San Matteo di Pavia ha inviato ambulanza e automedica, ma i sanitari, dopo diversi tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

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