Sedicenne violentata a Milano da un ragazzo conosciuto su Instagram

La sedicenne, ascoltata in audizione protetta, ha riconosciuto in foto il suo aggressore. La giudice ha disposto l'obbligo di dimora: la procura aveva chiesto il carcere

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Si erano conosciuti su Instagram, si erano dati appuntamento per incontrarsi dal vivo nella zona sud ovest di Milano, poi lei aveva rifiutato un approccio ma lui non aveva rispettato il suo “no”. L’episodio è avvenuto lo scorso 29 marzo, ma solo oggi – dopo l’inchiesta della procura – la giudice per le indagini preliminari di Milano Giulia d’Antoni ha disposto l’obbligo di dimora per un ragazzo di 22 anni con precedenti penali per reati contro il patrimonio, accusato di aver violentato la sedicenne. Lo riportano le testate locali, che spiegano che il ventiduenne dovrà restare nel Comune dell’hinterland milanese dove ha la residenza dalle 22 alle 7.

Secondo le ricostruzioni, i due si sono incontrati davanti a un supermercato vicino casa di lei e hanno raggiunto un parco dove, a seguito di un primo bacio, lei ha voluto fermarsi dicendo “non voglio fare queste cose”. Ma lui è andato avanti comunque, violentandola. Dopo aver parlato con un’amica e con i genitori, che si sono rivolti alla polizia, la ragazza ha deciso di denunciare.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Marco Cirigliano, hanno preso in esame le chat e i profili del ragazzo e le telecamere della zona e hanno ascoltato in audizione protetta la sedicenne, che ha riconosciuto in foto il suo aggressore. La Procura aveva richiesto il carcere come provvedimento cautelare, ma la gip ha optato per l’obbligo di dimora, riconoscendo il rischio di reiterazione del reato da parte del giovane, assistito dall’avvocato Massimo Grondona.