Non si ferma il fenomeno di New Martina (Carmen Fiorito), influencer diventata un’icona di TikTok Italia grazie alle sue cover personalizzate. Dopo Antonio Cassano e Luca Zingaretti, in visita alla partenopea ci è andato l’idolo della piazza romana, sponda giallorossa, Francesco Totti. È stato un incontro quasi inaspettato quello tra “L’ottavo re di Roma” e la “Regina delle pellicole”, con l’ex calciatore che si è fatto modificare gli accessori del telefonino, rendendoli “martinizzati” (termine simpatico che utilizza quando interviene sui dispositivi).

Come al suo solito, Totti non ha risparmiato una simpatica battuta: “Non rompermi il telefono, sennò lo devo ricomprare”, ha detto ridendo alla 25enne.

La giovane tiktoker ha un negozio a Napoli che ogni giorno ha centinaia di clienti in coda. Tutto per farsi mettere a nuovo lo smartphone da lei. Carmen va matta per le pellicole e ne ha di tutti i tipi. Nei suoi video mostra i suoi prodotti e come pulisce, applica pellicole e cover personalizzate a star e clienti di tutti i giorni.