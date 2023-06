New Martina su TikTok vanta numeri da record: quasi 5 milioni di seguaci e oltre 125 milioni di like complessivi. Basti pensare che un singolo video caricato in piattaforma dalla venticinquenne napoletana ha raggiunto 435 milioni di visualizzazioni e oltre 20 milioni di like. New Martina (nome all’anagrafe Carmen) è una ragazza molto determinata. Non pensa ad aprirsi un suo canale Onlyfans come alcune sue colleghe tiktoker coetanee. La giovane tiktoker ha il sogno di diventare imprenditrice e di aprire una catena di franchising.

La location scelta per i video caricati online infatti è il negozio di famiglia che si trova nei pressi della Stazione Centrale in Piazza Garibaldi a Napoli. Qui New Martina e i suoi genitori vendono accessori per la telefonia e applicano pellicole antigraffio ai dispositivi mobili. Chi tra un caffè e una sfogliatella passa di lì nelle prime ore del mattino, assicura di trovare già la ressa di fan della TikToker in fila per avere la pellicola applicata da lei. Intervistata dal Corriere Della Sera, New Martina ha svelato di rimanerci male se chiamata in pubblico Carmen: “Nessuno conosce il mio vero nome, tutti mi conoscono come New Martina di TikTok. Non ho mai confermato ufficialmente di chiamarmi Carmen e quando le persone mi chiamano con quel nome ci rimango male perché voglio essere conosciuta come Martina, il nome del negozio dove lavoro”.

Il punto di forza dei contenuti di New Martina è la tecnica di rilassamento ASMR applicata nei video, che non è nient’altro che il suono puro dei rumori che si sentono in quei momenti. In questi ultimi mesi anche star del calcio hanno deciso di diventare clienti della tiktoker per registrare alcuni contenuti con lei, per esempio Antonio Cassano con la moglie Carolina Marcialis e Francesco Totti.

New Martina (che assicura di avere molti seguaci all’estero sparsi tra Brasile e Stati Uniti) ha deciso di devolvere in beneficenza tutti i guadagni provenienti da TikTok: “Non so ancora a chi devolvere la somma, ma sceglierò di sicuro una onlus che si occupa di bambini malati. Oggi tanti ragazzini passano in negozio e mi chiedono una foto. Mi sono accorta che un loro sorriso mi fa stare tanto bene, allora io provo ad accontentarli nel mio piccolo”. E ancora, visibilmente emozionata, ha raccontato: “C’è una ragazzina che mi ha cambiato la vita. Era affetta da un grande male incurabile e un giorno è voluta passare qui in negozio per farsi una foto con me e salutarmi. Abbiamo anche registrato un video insieme. Quando poi ho pubblicato il mio contenuto più famoso (quello da oltre 400 milioni di visualizzazioni, ndr) ho scoperto che in quello stesso giorno se n’era andata. Credo che in fondo sia stata un po’ anche lei a trasmettermi tutta la forza che oggi dimostro”.