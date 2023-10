Belen Rodriguez è finalmente tornata a mostrarsi sui social. Dopo un periodo di assenza dal suo pubblico per un momento buio (non presenta più Le Iene e Tu si Que Vales ndr) la conduttrice argentina è attualmente a Milano. Dopo gli ultimi avvistamenti a Brescia (città del fidanzato Elio Lorenzoni) Rodriguez si è dedicata ai figli. Il primogenito Santiago (avuto dalla relazione con Stefano De Martino) e Luna Marì (avuta con Antonino Spinalbese) sono comparsi nel profilo Instagram della madre in compagnia di Lorenzoni. Delle vere e proprie “presentazioni ufficiali” avvenute in occasione di una cena a 4 in un noto ristorante milanese, come documentano gli scatti pubblicati nel post Instagram.

Tra risate, un piatto di patatine fritte e un tagliere di formaggi il tempo sembra essere trascorso nel migliore dei modi. Questo incontro rafforza dunque la solidità tra i due e arriva a chiusura di giornate frenetiche milanesi molto intense. Belen ha recuperato il tempo perso già dalla colazione con la figlia Luna Marì (che nel frattempo è sempre stata accudita dal padre Spinalbese e dagli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser). E poi c’è l’incognita “casa”. Pare infatti che Rodriguez, stando a quanto mostrato sui social, sia andata a visitare il nuovo maxi attico con vetrate e vista sulla città meneghina. Un nuovo inizio dunque per Rodriguez, dopo le preoccupazioni per ciò che aveva dichiarato Fabrizio Corona in tv circa le sue condizioni di salute: “Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene”. E ancora: “Oggi lei ha bisogno di aiuto ma non entriamo nelle sue cose perché non voglio fare gossip. Ma lei può recuperare, può riprendersi”. Per la proposta di matrimonio c’è ancora tempo. Ora si riparte dalle piccole cose.