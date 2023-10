È un periodo complicato per Pink. La salute in questo momento non sembra assisterla e ogni post su Instagram adesso terrorizza i fan. “Non posso tenere il mio show di Vancouver”, ha annunciato la cantautrice, costretta ad annullare altri due concerti in Canada, il quarto nel giro di una settimana.

Tutta colpa di un’infezione alle vie respiratorie che la sta tenendo lontana dai palcoscenici: a comunicarlo è stata la cantante stessa sui propri profili social. La 44enne aveva già precisato qualche giorno fa, 17 ottobre, di dover rinviare i suoi show: “Sono così dispiaciuta di informare i possessori dei biglietti di Tacoma che i due spettacoli del 17 e del 18 ottobre (domani e mercoledì) saranno rinviati”.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che Pink si trova costretta a sospendere un suo evento. Era già successo durante il tour di settembre, a causa di un’infezione al seno.

Poche ore fa è arrivato l’ennesimo annuncio Instagram della popstar: “Sono profondamente dispiaciuta di comunicarvi che ho un’infezione alle vie respiratorie e il mio medico mi ha spiegato che non posso tenere i due show di Vancouver”, ha spiegato. Poi, ha continuato rassicurando i fan sul futuro prossimo: “Live Nation sta lavorando per riprogrammare gli spettacoli. Non vedo l’ora di esibirmi a Vancouver e di mettere su uno spettacolo incredibile per tutti”.

Pink, dopo aver contratto il Covid nel 2020, convive perennemente con un’asma cronica che, per forza di cose, le compromette il mestiere. Dal 2020 è costretta sempre ad avere con sé un nebulizzatore per attenuare eventuali problemi respiratori.