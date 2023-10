“Andrea Giambruno fuori anche da Mediaset: dovrà dire addio al ‘Diario del Giorno'”. E’ stato Dagospia con un lancio flash a comunicare per primo la decisione che il Biscione avrebbe preso dopo gli imbarazzanti fuorionda diffusi da “Striscia la notizia“. E la parziale conferma di questa indiscrezione è arrivata poche ore dopo attraverso una nota Ansa: “È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del Giorno su Rete4 e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti“, ha fatto sapere un portavoce dell’azienda di Cologno Monzese. La sospensione c’è, non è un “fuori da Mediaset” ma la via sembra quella anticipata dal sito di Roberto D’Agostino. Nel susseguirsi di versioni, a fine giornata Mediaset ha fatto sapere che Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di auto-sospendersi per una settimana dalla conduzione di Diario del giorno su Retequattro

Le procedure in questi casi non sono immediate ma lunghe e laboriose. Il dipendente – spiega Repubblica – deve prima ricevere la lettera con le contestazioni per aver violato il codice etico aziendale, con il probabile coinvolgimento di organi sindacali.

Più questione di tempo e di forma che di sostanza. La posizione dell’ormai ex compagno della premier è a dir poco vacillante. Commenti sessisti, battutacce, allusioni, racconti che inchiodano Giambruno. Dopo la bufera mediatica (per due sere Giambruno è stato protagonista di servizi del tg satirico) la premier Meloni ha annunciato la fine della relazione con il padre di sua figlia Ginevra: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”, ha scritto sui social la presidente Giorgia Meloni. “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”, ha concluso la leader di Fratelli d’Italia. Rottura commentata, a modo suo, anche da Antonio Ricci: “Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”, ha detto all’Ansa il papà di “Striscia la notizia”.