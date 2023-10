“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”. Così, con un tweet, la presidente Giorgia Meloni comunica la fine della relazione con il compagno, il giornalista Mediaset Andrea Giambruno. Meloni continua: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Il riferimento, palese in queste ultime parole del post, è ai fuorionda di Striscia la Notizia, immagini e audio rubati con Giambruno protagonista nei panni di “Giambrunasca”, ripreso mentre dice parolacce agli autori del suo programma Diario del Giorno, esalta il suo ciuffo (“e non rompessero il cazz*, il almeno i capelli ce li ho, ho 42 anni e i capelli ce li ho), fa mosse da provolone con Viviana Guglielmi, la giornalista con lui in studio. E dopo il primo servizio “dedicato” al giornalista Mediaset, eccone un secondo proprio ieri sera, 19 ottrobre: “Tu sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?” – chiede Giambruno a una collega in un audio fuorionda – “Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…”. Parole che sui social avevano creato un polverone di polemiche e sui giornali una varietà di supposizioni. Quale il ruolo di Striscia la Notizia nella separazione tra la Presidente del Consiglio e Giambruno? Fonti beniformate confermano: “Il tg satirico ha accelerato la mossa la situazione era degenerata da diversi mesi“.



“Le nostre strade si sono divise da tempo”, scrive Meloni. E viene da pensare all’intervista uscita su Chi solo pochi giorni fa. Il settimanale diretto da Massimo Borgnis ha dato ampio spazio alle parole di Andrea Giambruno che, dal canto suo, non si è risparmiato e ha parlato della compagna, la Presidente del Consiglio (e ovviamente del suo ciuffo): “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”. Parole che non fanno intravedere una fine imminente.

Non solo, le risposte del giornalista sono secche anche quando si tratta di commentare gli scivoloni fatti in diretta su tematiche di attualità politica: “Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in malafede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei… Via, è in malafede chi dice queste cose“.