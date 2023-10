Quasi dieci milioni di euro. È un maxi-assegno quello incassato da Patrizia Reggiani per la vendita della sua villa al numero 5 di via Andreani, a Milano, dietro Palazzo di Giustizia. Lady Gucci ha deciso di “liberarsi” della dimora in stile gotico dove ha vissuto da quando uscì da San Vittore, nel 2013, dopo diciassette anni di carcere. Per la precisione, l’immobile è stato acquistato per 9 milioni e mezzo di euro da una coppia – lui è un cittadino britannico, la moglie invece è austriaca – con residenza nel Comasco. A rivelarlo è Il Giorno, secondo cui “la ristrutturazione interna dell’immobile (un seminterrato, un piano terreno, un primo e un secondo piano) è stata affidata a un progettista e a una impresa edile di Parre (Bergamo)”. Dopo quasi dieci anni, dunque, la Reggiani ha lasciato la casa dove ha vissuto fino al 2019 con la madre Silvana Barbieri, che nei primi anni Duemila era diventata socia unica e amministratrice della società proprietaria dell’edificio.

Con la morte della mamma, avvenuta quattro anni fa, la donna – tornata poi completamente libera il 20 febbraio 2017 – è diventata l’unica inquilina della villa, dalla quale ha però deciso di andarsene tanto da metterla sul mercato. Secondo Il Giorno la Reggiani avrebbe traslocato a meno di un chilometro e oggi “abiterebbe in un appartamento nella zona di San Babila, non lontano dall’attico che occupava con il marito negli anni felici della loro unione, prima che si trasferissero in via Palestro”.

L’attico dei Gucci, all’angolo fra corso Vittorio Emanuele, piazza San Babila e corso Europa, sarebbe rimasto sul mercato per più di dieci anni e poi acquistato nel 2022 “per la cifra record di 20 milioni di euro, dall’imprenditore Risha Shah, nato in India ma con cittadinanza maltese e residente in Sardegna”, spiega Il Giorno. “Shah è un magnate della farmaceutica, fondatore e proprietario della società Jekson Vision, una multinazionale specializzata nel controllo e nelle diverse fasi di confezionamento dei farmaci, con sedi sparse fra India, Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Germania e Malta”.