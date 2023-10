Tanto tuonò che piovve. Dopo due sere di fuorionda di Striscia la Notizia sulle ‘peripezie’ di Andrea Giambruno, questa mattina 20 ottobre è arrivato il comunicato via social della Presidente del Consiglio: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.Le nostre strade si sono divise da tempo…”, le parole di Giorgia Meloni. E, a proposito di quella che almeno a livello temporale sembra una reazione ai servizi del Tg satirico di Antonio Ricci, ieri sera durante la puntata in diretta del Grande Fratello su Canale 5, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici (che in questa edizione è opinionista) si sono lasciati andare a una battuta proprio su Andrea Giambruno: “Sai che ti dona quel blu estoril”, le parole del conduttore. E la giornalista: “No, è blu cina”. Cosa c’entra Giambruno con queste battute? Durante il primo dei fuorionda mandati da Striscia, a un certo punto Giambruno dice a Viviana Guglielmi, giornalista con lui in studio, riferendosi al vestito di lei: “Poi guarda la bellezza di questo blu estoril”. Lei risponde che in realtà è “blu Cina”, ma lui niente, non vuole saperne: “No si chiama Blu estoril, Blu Cina è una roba… a me sta sul c… la Cina. Si chiama Blu estoril, una donna acculturata come te. Blu Cina no, non ti si addice: tu sei superiore”.