Dopo ore di silenzio social in cui l’unica notizia certa era il ritorno d’urgenza della moglie Chiara Ferragni dalla settimana della moda a Parigi, Fedez interviene su Instagram e parla delle sue condizioni di salute. “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti – si legge su una storia scritta su sfondo nero -. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna – continua il messaggio, che conferma le indiscrezioni secondo cui il cantante sarebbe stato portato in ospedale -. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, aggiunge il rapper.

Ad avvalorare le voci del ricovero erano stati due elementi in particolare: il primo, il rientro della moglie dalla Francia, il secondo il fatto che il co-conduttore (assieme allo stesso Fedez) di Muschio Selvaggio, Mr. Marra, si è rivolto durante una live su Twitch agli ascoltatori chiedendo loro di mandare un abbraccio all’artista.