Grande ritorno nella nuova stagione di Fratelli Di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – con Maurizio Crozza nei panni di un Matteo Salvini sempre più social e alla ricerca di consensi s’interroga sulla situazione migranti dell’ultimo periodo e su come portare fondi allo Stato: “Come mai il numero spropositato di sbarchi coincide con il leone d’argento per la miglior regia al film di Garrone che parla di sbarchi? Ma secondo voi è una coincidenza? Poi dicono che non c’è una regia dietro tutto questo, ma Garrone non è forse un regista? Non è che Garrone per lanciare il film ha pagato lui gli scafisti? E mi fermo qui per non fare polemica”.

Live streaming ed episodi completi su discovery+