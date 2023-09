La notizia sulla presunta malattia di Wanda Nara è stata diffusa in estate da un noto giornalista sudamericano. Nelle scorse ore, la showgirl ha postato una Instagram story nella quale è assieme a un’infermiera e spiega: “La paura di aspettare un risultato, che qualcuno che ami abbia torto. La vita è bella, ma ha momenti grigi… anche se vedo sempre tutto, anche il brutto, come positivo”. Nara è attualmente ad Istanbul a sostenere il marito-calciatore Icardi, come mostrano le ultime foto postate direttamente dallo stadio. Le tante interazioni social dell’ultimo periodo hanno rasserenato milioni di follower ma non solo: la showgirl parteciperà a Ballando con Le Stelle.