“Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche, perché poi il lupo lo trovi“, le parole pronunciate in diretta su Rete 4 da Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, lo scorso 28 agosto a proposito dello stupro di Palermo avevano fatto il giro del mondo, provocando numerose polemiche. Il first gentleman aveva replicato il giorno dopo al “Diario del giorno” sottolineando che le sue parole erano state utilizzate “in maniera strumentale” e “in maniera surreale, distorcendo la realtà”.

A chiedergli conto di queste dichiarazioni, indirettamente e con tono provocatorio, ci ha pensato Benedetta Scuderi, attivista dei Verdi e già candidata alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra, co-portavoce della Federazione dei Giovani Verdi europei. Invitata in trasmissione per discutere dell’Orsa Amarena, uccisa alle porte del Parco d’Abruzzo: “Nelle ultime ore è stata sollevata un’altra polemica politica, Roberto Saviano dice che la politica è responsabile di quanto accaduto e tira in causa la legittima difesa. Si è sparato perché questo governo, secondo lo scrittore, sarebbe il primo a fomentare l’animus pugnandi di coloro che vogliono farsi giustizia da soli. Scuderi è così? È addirittura responsabile il governo se quest’uomo ha sparato all’orsa?”, la domanda del padrone di casa.

Scuderi, apparsa sorridente, ha risposto in modo provocatorio: “Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe…“, richiamando le discusse parole pronunciate da Giambruno. Il giornalista, di fronte alla provocazione della sua ospite, è apparso sorpreso e infastidito. Si è mosso nervosamente per qualche secondo sul posto, evitando però una replica diretta. La regia ha smesso di inquadrare lo studio, rimandando le immagini di repertorio dell’orsa Amarena.