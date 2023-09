Come ormai da tradizione, anche il 3 settembre scorso un gruppo di fedeli si è radunato a Trevignano Romano per la presunta apparizione della Madonna. E questa volta c’è stato un clamoroso colpo di scena. Ad un certo punto, infatti, la statua della Madonna è letteralmente apparsa in cielo, appesa ad un drone che l’ha trasportata fin sopra al prato di via delle Rose, dove qualche settimana fa era stata rimossa la teca costruita abusivamente dalla sedicente veggente Gisella Cardia. Neanche a dirlo, i presenti – una sessantina di persone circa, riferisce Fanpage – sono rimasti senza parole davanti alla scena. Al momento non si sa se questa sia stata l’ultima trovata di Cardia o piuttosto uno scherzo. Sui gruppi social dei pellegrini circola infatti l’ipotesi di una trovata goliardica attuata dai “soliti blasfemi che hanno provato a disturbare l’apparizione e la sacralità del momento”.