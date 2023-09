Stava svolgendo dei lavori all’interno di una sua proprietà, ma è rimasto schiacciato dal cestello della gru che stava maneggiando. È morto così un imprenditore 46enne a Corato, in provincia di Bari, nella serata di domenica. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia del commissariato locale che hanno svolto i primi rilievi, l’uomo stava manovrando il mezzo per effettuare dei lavori quando, per cause ancora da accertare, il pesante contenitore agganciato alla gru si è staccato travolgendolo.

Arrivato sul posto, il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso per schiacciamento. La Procura di Trani, che ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo, non ha disposto l’autopsia e il corpo dell’imprenditore è stato restituito ai familiari. Sul posto è intervenuto anche il personale dello Spesal della Asl di Bari.