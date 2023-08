“In un mondo libero si scrive ciò che si pensa”. Dopo il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, un altro importante esponente di Fratelli d’Italia si schiera con Roberto Vannacci, il generale dell’Esercito che in un libro auto-pubblicato – “Il mondo al contrario” – ha espresso un’incredibile sequela di affermazioni retrograde sulle minoranze. È il deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito e uomo del “cerchio magico” della premier Giorgia Meloni: “Se stabilissimo che compito della politica è decidere la bontà delle idee sarebbe la fine della democrazia”, dice in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando che Vannacci “come militare fino a questa vicenda ha reso un grande servizio alla nazione“. Parole leggibili come una sfiducia implicita a uno dei fondatori di FdI, il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha rimosso all’istante Vannacci dalla carica di presidente dell’Istituto geografico militare e ha avviato l’azione disciplinare nei suoi confronti. A domanda precisa, però, Donzelli nega: Crosetto “ha fatto benissimo“, dice. “Non so se ha letto o no il libro ma, rappresentando un ministero delicato, ha attivato un meccanismo previsto dalle procedure dell’esercito. Prima di appartenere a un partito un ministro è un uomo delle istituzioni”.

Se le affermazioni del generale siano compatibili con la divisa che indossa, dice il deputato, “spetta agli organismi preposti verificarlo”: “Non spetta a me dare un timbro di bontà o no alle idee. Non è che dobbiamo fare gli agenti del politicamente corretto“. E attacca “il Pd e le sinistre” che non si accontentano della rimozione dall’incarico: “Ma cosa vogliono? La lapidazione in piazza? Il rogo dei libri che non condividono? Il gulag delle idee che non corrispondono alle tante correnti con cui litigano? In un mondo libero si scrive ciò che si pensa”. E le prime reazioni dalle file dem non tardano ad arrivare: “Il delirio di Donzelli su Vannacci sconfessa Crosetto. Per Fratelli d’Italia nessun problema se un generale in servizio sputa odio misogino, razzista, omofobo, per loro il problema è il Pd che chiede sia rispettata la Costituzione. È questa la linea del partito di Giorgia Meloni?”, twitta il deputato Alessandro Zan. “La libertà di espressione non è libertà di insultare o discriminare. Donzelli dovrebbe averlo capito mesi fa, ma evidentemente non è così”, scrive invece la vicepresidente del Senato Anna Rossomando.

Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra. “La libertà di pensiero non c’entra nulla con il libro di Vannacci, come afferma Donzelli: il fatto che un generale dell’Esercito parli dei gay come persone che non sono normali, oppure dica che si sta esagerando con la difesa degli ebrei e con tutta la storia della Shoah, o che dire “ebreo di merda” è normale ha a che fare con la nostra Costituzione e la legge Mancino, non con la libertà di pensiero”, dice il coordinatore di Europa Verde Angelo Bonelli. “Prima Bignami e oggi Donzelli difendono Vannacci perché le sue posizioni rappresentano il cuore di quello che Fratelli d’Italia è sempre stato”, attacca. Chi però va ancora oltre nella difesa del generale è Gianni Alemanno, ex ministro e sindaco di Roma con Alleanza Nazionale, fuoriuscito da Fratelli d’Italia nel 2022: “A quando le scuse di Crosetto al generale Vannacci?”, twitta, citando un articolo del Codice dell’ordinamento militare secondo cui i membri dell’Esercito “possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”.