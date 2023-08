“Abbiamo provato di tutto: purtroppo è logisticamente impossibile continuare il mio viaggio indo-pacifico senza l’aereo difettoso. Questo è più che seccante”. Si sfoga così su Twitter la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, costretta ad annullare il suo viaggio in Australia, Nuova Zelanda e Isole Fiji.

Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 15, 2023

Dopo la sosta forzata ad Abu Dhabi di ieri, un secondo test di partenza dell’aereo è fallito a causa del persistere di problemi tecnici. Da qui la decisione di fermare il viaggio. I media tedeschi stanno commentando da ieri l’inaffidabilità dei voli di Stato. Nello specifico il problema riguarda i flap alari di un Airbus di 23 anni. Già lo scorso maggio Baerbock era rimasta bloccata in Qatar per un guasto al suo velivolo. Come riporta Tagesschau, la delegazione di Baerbock ha dovuto prendere questa mattina una scelta difficile: “è tutto molto spiacevole”, dicono ambienti ministeriali. Nei prossimi mesi sarà importante riparare i danni: funzionari tedeschi di alto livello dovranno probabilmente recarsi in Australia, Nuova Zelanda e Figi per colloqui e appuntamenti importanti.