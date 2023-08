A maggio era rimasta bloccata in Qatar per un guasto a una ruota dell’aereo, e ora un nuovo imprevisto interrompe il viaggio diplomatico, questa volta per l’Australia, della ministra tedesca degli Esteri, Annalena Baerbock. Il velivolo su cui viaggiava si è infatti dovuto fermare ad Abu Dhabi per un guasto al flap, elemento che aumenta la superficie dell’ala. Prima di atterrare, inoltre, l’aereo ha dovuto scaricare per sicurezza 80 tonnellate di carburante in aria. Come nota Tagesschau questo è solo uno degli ultimi casi di problemi improvvisi per gli aerei di Stato tedeschi, alcuni dei quali sono obsoleti.

La dinamica – Baerbock doveva arrivare a Canberra questa sera, per l’inizio di una visita in Australia, Nuova Zelanda e Figi, ma l’Airbus A340 delle forze aeree tedesche è dovuto tornare nella capitale degli Emirati Arabi Uniti dopo una sosta per il rifornimento a causa di “un problema meccanico con i flap di atterraggio”, ha scritto il portavoce del ministero Sebastian Fischer su X, un tempo noto come Twitter. Il pilota si è accorto del problema pochi minuti dopo il decollo da Abu Dhabi e l’aereo è atterrato di nuovo in sicurezza due ore più tardi dopo aver scaricato circa 80 tonnellate di carburante. Il ministero di Baerbock ha dichiarato che sta esaminando le opzioni per consentire alla ministra di continuare il suo viaggio. L’aereo che stava utilizzando è stato coinvolto in un incidente nel 2018 che ha causato un ritardo nella partenza dell’allora cancelliera Angela Merkel e dell’allora ministro delle Finanze Olaf Scholz per un vertice del Gruppo dei 20 in Argentina. La portavoce del ministero della Difesa, Christina Routsi, ha dichiarato che l’A340 in questione dovrebbe essere ritirato dal servizio alla fine di settembre, mentre gli altri aerei dello stesso tipo alla fine del prossimo anno. Ma ha detto che l’aereo è stato scelto in base alle disponibilità e alle necessità e che la flotta è “al livello tecnico di una compagnia aerea rinomata”.