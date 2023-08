Durante l’incontro tra governo e opposizioni sul salario minimo, la segretaria del Pd Elly Schlein ha posto alla premier Giorgia Meloni anche altre due temi: gli stanziamenti per l’Emilia Romagna alluvionata e la richiesta di dimissioni del portavoce della Regione Lazio Marcello De Angelis, dopo le sue dichiarazioni sulla strage di Bologna. “Sulla questione dell’Emilia-Romagna ho detto a Schlein che avevo risposto con una lunga lettera alle continue rimostranze del presidente Bonaccini che secondo me sono poco fondate” ha detto Meloni ai cronisti fuori da Palazzo Chigi. “De Angelis? Non ritengo di dovermi occupare del responsabile della comunicazione della Regione Lazio, penso che sia una competenza del presidente della Regione” ha concluso.