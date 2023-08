Un treno dell’Hazara Express è deragliato nella provincia meridionale del Sindh, in Pakistan, provocando la morte di almeno 15 passeggeri e il ferimento di altri 50, secondo una prima stima provvisoria fornita dalle autorità.

“Circa 7 o 8 vagoni sono deragliati ribaltandosi”, ha dichiarato il funzionario della compagnia ferroviaria Mahmood-ur-Rehman. L’incidente è avvenuto “vicino al distretto di Nawab Shah nel Sindh”, ha fatto sapere dopo le prime informazioni sul deragliamento fornite da Radio Pakistan, secondo la quale numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati all’interno dei vagoni prima di essere liberati. Le operazioni di soccorso si stanno ancora svolgendo e non è chiaro se tutte le persone siano state messe in salvo. La polizia locale ha affermato che i feriti sono stati trasferiti in un ospedale vicino. Ancora ignote le cause che hanno provocato il deragliamento del convoglio, in viaggio verso Rawalpindi, città del Punjab.