Dalle ore 23 di giovedì sera diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in zona Ponte Mammolo, a Roma, per l’incendio di rifiuti in una discarica abusiva e di alcune baracche. Venerdì mattina, dopo una notte di lavoro, le fiamme risultano essere sotto controllo e sono in corso le lunghe operazioni di bonifica anche con mezzi meccanici. Sul posto anche personale di Arpa Lazio per i rilievi ambientali.

Al momento sconosciute le cause dell’incendio. Una colonna di fumo molto alta è ancora visibile in diversi quartieri della capitale. Tra le persone che vivevano nell’accampamento non si registrano feriti. “Si tratta di una discarica abusiva, nei mesi scorsi siamo intervenuti per bonificare diverse aree, questa era nell’elenco ma purtroppo non abbiamo fatto in tempo. Non conosciamo ancora le cause dell’incendio, le fiamme non sono ancora state domate. C’è tanto materiale”. Queste le parole del presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, accorso sul luogo dell’incendio.