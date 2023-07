Palpeggiata con la scusa di scattare un selfie insieme: è l’accusa mossa a tre calciatori sardi. La vittima è un’atleta olimpionica azzurra. Mentre si trovava nella zona di Trastevere, a Roma, con alcuni amici, i tre giocatori appartenenti a squadre della Promozione e della Seconda categoria che si trovano lì in vacanza, hanno fermato la giovane chiedendole di scattare una foto insieme. In quei pochi attimi, ne hanno approfittato per accerchiarla e toccarla pesantemente nelle parti intime. Questo racconta la stessa vittima quando torna dagli amici: scatta anche un principio di rissa tra i due gruppi, divisi solo dall’arrivo dei carabinieri chiamati dal proprietario del locale nel quale si trovavano.

La vicenda risale al 6 febbraio 2022, ma la ragazza, sotto choc, non ha denunciato immediatamente. Solo dopo alcuni giorni, il 21 febbraio, ha deciso di sporgere querela e si è rivolta alla stazione di Trastevere dei militari dell’Arma. Di lì l’apertura delle indagini che – come riporta il Messaggero – si è conclusa ora con la richiesta di rinvio a giudizio. I presunti responsabili sono i due 38enni Erminio Coni e Andrea Finotto e Alessio Costella, 36 anni, figlio di uno degli ex sindaci del comune di Arborea. I tre sono accusati di violenza sessuale di gruppo e rischiano tra gli 8 e i 14 anni di carcere. Sarà ora il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma a decidere sul rinvio a processo.