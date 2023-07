La polizia francese ha perquisito la casa di Nasser Al–Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e dell’Eca, l’associazione dei club europei. L’operazione è avvenuta nell’ambito di un’inchiesta con accuse pesantissime: rapimento, sequestro e tortura. Tutto nasce dalla denuncia di Tayeb Benabderrahmane, lobbista franco-algerino di 42 anni, che ha raccontato di essere stato incarcerato in Qatar nel gennaio 2020 per sei mesi e torturato. In seguito è stato posto agli arresti domiciliari e, infine, nel novembre dello stesso anno è stato rilasciato, dopo aver firmato un protocollo di riservatezza in cui si impegnava a non divulgare documenti “sensibili” su Nasser al-Khelaifi.

Che cosa non può divulgare Benabderrahmane? Su questo stanno indagando le autorità francesi. Secondo la Agence France-Presse (Afp), una nota del servizio di intelligence di Parigi, il Dgsi, cita anche video intimi di Al-Khelaifi. Ma i documenti più scottanti ruoterebbero intorno ai Mondiali 2022: Al-Khelaifi è il presidente del Psg, mentre il proprietario del club è l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani. Secondo la nota del Dgsi, Benabderrahmane sarebbe entrato in possesso di conversazioni tra i due riguardo le modalità di assegnazione della Coppa del Mondo al Qatar, circondate da fondati sospetti di corruzione.

Non solo, altri documenti riguarderebbero la vendita dei diritti televisivi sulle successive edizioni dei Mondiali. Nel dettaglio, si tratterebbe di un illecito commesso dal qatariota Al-Khelaifi e da Jérôme Valcke, ex segretario generale della Fifa, riguardo l’assegnazione dei diritti tv per il Medio Oriente per i Mondiali 2026 e 2030 a BeIN Media, l’emittente fondata dallo stesso sceicco. Un anno fa Al-Khelaifi è stata assolto dall’accusa di corruzione nell’attribuzione dei diritti televisivi della Coppa del Mondo 2022: era accusato di aver consentito a Valcke di utilizzare gratuitamente una villa in Sardegna.