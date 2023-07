Sta facendo discutere lo show di Vittorio Sgarbi al Maxxi di Roma, una serata, quella dello scorso 21 giugno, finita sotto i riflettori per le volgarità e i giudizi sprezzanti sulle donne espressi dal sottosegretario in compagnia di Morgan. In uno dei momenti della serata Sgarbi ha chiamato l’amico Tony Renis, per invitarlo a raggiungerli: “C’è una serata con me e Morgan, però quello stronzo di Giuli non ti ha invitato, ti mando il mio autista vieni anche tu… siamo al Maxxi in questa robaccia di museo costruito da quella pazza… qua è pieno di figa, è una meraviglia, c’è Silvio che è risorto”.