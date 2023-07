L’ha contattata in chat spacciandosi per Brad Pitt, poi le ha chiesto aiuto e ha intrapreso con lei una relazione a distanza fin quando non è riuscito a farsi dare 170mila euro. L’ennesimo caso di truffa che fa leva sui sentimenti di una persona arriva dalla Spagna, più precisamente da Granada: come riferisce ElPeriodico che riferisce la vicenda finita ora in un aula di tribunale, la vittima era una signora di mezza età. Tutto è iniziato nei primi mesi del 2022, quando la donna è stata contattata via Facebook da una pagina di fan dell’attore: dopo qualche scambio, ecco che l’interlocutore le ha “rivelato” di essere proprio Brad Pitt in persona.

Ovviamente, non era certo vero. Ma in questo modo, come ha raccontato l’avvocato della vittima, i due hanno iniziato conversazioni sempre più assidue, con il truffatore che è riuscito così non solo a conquistarsi la fiducia della signora, ma anche la sua amicizia prima e l’amore poi, scrivendole messaggi sempre più dolci. La donna, lusingata ed emozionata, non ha avuto alcun dubbio che quello all’altro capo della chat fosse davvero l’attore premio Oscar.

Soprattutto quando lui le ha detto che di lì a poco sarebbe arrivato proprio a Granada per girare il suo nuovo film, con tutta la produzione hollywoodiana. E lei non ha tentennato nemmeno quando, a quel punto, lui ha iniziato ad accampare scuse e chiederle denaro per il viaggio: con diversi bonifici, gli ha mandato una somma totale di circa 170mila euro. Peccato, però, che più lei mandava soldi, più la data di arrivo dell’attore slittasse. Finché lei non ha deciso di denunciare tutto. Adesso tutto è in mano al suo avvocato, che accusa l’uomo di frode e riciclaggio di denaro e attende l’esito delle indagini della polizia postale, al lavoro per cercare di rintracciare il truffatore.