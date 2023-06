Sono sette le persone rimaste ferite in un incidente avvenuto nella mattina di venerdì 30 giugno poco lontano da Canazei, in Trentino, lungo la statale che dalla Val di Fassa arriva in Val Gardena. Viaggiavano come volontari a bordo di un furgone dello Ski Team Fassa: il mezzo è uscito di strada ed è finito in una scarpata all’altezza del passo Sella, precipitando nel torrente Antermont.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco volontari di Canazei, Vigo e Pozza di Fassa, i carabinieri, la Polizia locale e quattro elicotteri. A riportare le ferite più gravi sono stati quattro passeggeri, tra cui un bambino di 11 anni trasferito all’ospedale San Maurizio di Bolzano in elicottero e altri tre uomini. Nessuno è in pericolo di vita. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato dovuto ad un malore del conducente o ad altre cause: la Polizia locale sta eseguendo i rilievi per chiarire la dinamica.