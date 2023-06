I Coldplay in concerto allo stadio Maradona di Napoli omaggiano la città, prima tappa italiana del loro tuour, cantando “Napule è” di Pino Daniele. Il tributo è di quelli che non lasciano indifferenti. Chris Martin, il frontman del gruppo, ha intonato il brano con voce e chitarra, interpretandolo in dialetto partenopeo davanti al pubblico in visibilio.