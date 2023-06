Durante il suo discorso all’assemblea nazionale di Italia Viva a Napoli, Matteo Renzi ha accusato il Pd di mettere all’angolo gli ex renziani. “Amici riformisti del Pd, non solo non vi amano e non vi vogliono in tv e negli incarichi di partito, ma il gruppo dirigente pretende l’abiura delle passate stagioni riformiste per darvi cittadinanza. Dicono ‘se volete restare in questa casa dovete rimangiarvi tutto”. E poi si è rivolto direttamente alla segretaria Schlein, “Cara Elly quando avrai preso alle prossime elezioni, mancano pochi mesi, il 41%, portando al Parlamento Ue persone come la giovane Elly Schlein che altrimenti ci andava solo in gita scolastica, quando avrai vinto 6mila comuni su 8mila, quando avrai ottenuto la possibilità di governare un paese costruendo leggi che, possono piacere o non piacere, ma hanno segnato la storia del Paese, allora io sarò disponibile a venire in tv, darti ragione e scegliere il tuo armocromista. “Fino a quel momento abbi rispetto”. Non è la prima volta che Renzi rivendica il risultato delle Europee del 2014. Omette però che quattro anni dopo, per il Pd, guidato sempre da lui, le elezioni furono una vera e propria disfatta. E il partito toccò il minimo storico prendendo il 18, 7 % dei voti