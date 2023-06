“La nostra tesi è che non si manderà a casa il Governo Meloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il martirio di Fabio Fazio, ma costruendo l’alternativa riformista”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nel discorso d’apertura dell’assemblea nazionale in corso a Napoli. L’ex premier ha dedicato un passaggio del suo intervento alle polemiche sugli abbandoni in Rai, da Fazio ad Annunziata. “Chi se ne va dalla Rai ha tutto il diritto di farlo, ma non si può far pensare agli italiani che quello sia l’inizio di un percorso autoritario. Chi va via lo fa per il portafogli o per fare il capolista alle europee. Non è una scelta di cuore, è legata al portafoglio”