Calci, pugni e umiliazioni contro stranieri, senzatetto e in generale persone in stato di debolezza. I capi d’imputazione provvisoria, citati nell’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari per un ispettore e quattro agenti di polizia del Nucleo Volanti di Verona accusati di torture, raccontano le violenze nei confronti di chi veniva portato in Questura per l’identificazione dopo il fermo. “Stai zitto, altrimenti entro dentro e vedi cosa ti faccio“, un esempio delle frasi con cui i poliziotti si rivolgevano a chi era sottoposto alla loro custodia. In alcuni casi, poi, oltre alle botte e agli insulti razzisti e xenofobi, infierivano utilizzando lo spray al peperoncino. “Ti spruzzo nel c..o”, li minacciava l’ispettore arrestato davanti ai colleghi. “I soprusi, le vessazioni e le prevaricazioni poste in essere dagli indagati risultano aver coinvolto, in misura pressoché esclusiva, soggetti di nazionalità straniera, senza fissa dimora ovvero affetti da gravi dipendenze da alcol o stupefacenti, dunque soggetti particolarmente deboli“, scrive la giudice per le indagini preliminari Livia Magri. In un caso, si legge, uno degli agenti arrestati ha sferrato uno schiaffo a uno dei fermati così “vigoroso da fargli perdere i sensi per alcuni minuti”.

In un’altra circostanza, due dei poliziotti indagati sono accusati non solo di aver picchiato una persona sottoposta a fermo, ma di averla costretta a urinare per terra. Gli stessi soggetti poi la spingevano in un angolo, facendola cadere a terra e usandola “come uno straccio per pulire il pavimento”, si legge. Uno degli arrestati “raccontava alla fidanzata, inframezzando il narrato con risate e commenti divertiti, il pestaggio ai danni di una delle vittime”: “M… che pigna che gli ho dato“. “Ho detto vabbè, oggi le devi prendere anche da me!”. E ancora, in un’altra conversazione: “Gli ho fatto una presa io, gli ho calciato fuori e poi l’abbiamo portato dentro insieme, no, e vabbè gli abbiamo tirato due, tre schiaffi a testa, no, ma così, giusto per…”. “È innegabile che tutti gli indagati abbiano tradito la propria funzione, comprimendo i diritti e le libertà di soggetti sottoposti alla loro autorità e offendendone la stessa dignità di persone, creando essi stessi disordine e compromettendo la pubblica sicurezza, commettendo reati piuttosto che prevenirli, in ciò evidentemente profittando della qualifica ricoperta, anche compiendo falsi ideologici in atti pubblici con preoccupante disinvoltura”, sottolinea l’ordinanza.