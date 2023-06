Un palazzo in ristrutturazione è andato a fuoco a Roma, in via Edoardo d’Onofrio, zona Colli Aniene. Secondo le prime informazioni, ci sono 12 feriti: sette sono ustionati e 5 invece sono intossicati. Le testimonianze sul posto parlano di “persone che urlano” e riferiscono di aver sentito un “grosso botto” come si trattasse di un’esplosione. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e la polizia. Sono presenti anche medici e soccorritori con le bombole d’ossigeno e viene allestito un mini pronto intervento. Diversi uccelli sono morti a causa della colonna di fumo nero che si è alzata dal palazzo.