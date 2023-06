Una caduta inaspettata, per le modalità e i tempi in cui è arrivata. La delusione è enorme innanzitutto per lo stesso Jannik Sinner, che deve salutare il Roland Garros già al secondo turno. Ha lottato, ha provato a sovvertire una giornata no, ma alla fine il 21enne numero 9 al mondo si è dovuto arrendere al tedesco Daniel Altmaier, che occupa la posizione 79 nella classifica Atp. Sinner ha perso al quinto set, dopo aver annullato 4 match point e aver avuto tre palle per portare la partita al tie break. Ma le ragioni della sconfitta sono precedenti e sono da ricercare anche nei due match point che l’altoatesino ha avuto nel quarto set sul suo servizio: entrambi sprecati. Sinner però, nonostante abbia sfiorato la vittoria, non è mai stato il vero Sinner. E ora deve salutare anzitempo lo Slam di Parigi, dopo un’altra eliminazione a sorpresa agli Internazionali di Roma.

Il punteggio finale recita 6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5, dopo una maratona durata 5 ore e mezza. L’azzurro, nonostante le difficoltà, sembrava aver indirizzato il match sul binario giusto già dopo aver vinto il primo tie break senza concedere nemmeno un punto all’avversario. Poi ha perso il secondo 9 a 7, ma nel terzo set si è imposto e ha dominato. A quel punto la partita poteva prendere la piega che tutti si aspettavano fin dall’inizio. Invece già in apertura di quarto set è arrivato un break del tedesco. Sinner ha nuovamente recuperato e rubando due volte il servizio ad Altmaier aveva la gara in pugno: i due match point sprecati però hanno rimesso ancora tutto in discussione.

Il match è diventato una sfida di nervi, alla fine l’ha spuntata il tedesco, che ha dimostrato di essere un avversario ostico, al di là di quello che dice la classifica. Ma a Sinner sono mancate tante armi: il servizio, in primis. In alcuni momenti, poi rivelatosi fatali, ha subìto l’intraprendenza di Altmaier. È mancata la sua spinta da fondo, i colpi sono arrivati a intermittenza per tutto il match. Non aver saputo sfruttare le occasioni ha fatto il resto. E ora Sinner dovrà cercare di resettare tutto e concentrarsi sulla stagione su erba. Poi arriverà il cemento, dove finora ha ottenuto i risultati migliori.