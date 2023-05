“Ma questo è il programma politico di Cruciani“. Così David Parenzo commenta il pensiero politico di Stefano Bandecchi, neo-sindaco di Terni, patron dell’università Unicusano e presidente della Ternana Calcio. Ospite de La Zanzara (Radio24), il candidato di Alternativa Popolare, eletto al ballottaggio nella città umbra con il 54,62% dei voti contro il candidato di centrodestra Orlando Masselli, rivela di essere contro la caccia (“Preferisco sparare al poligono, così mi tengo in forma), di essere disposto ad andare a combattere al fianco degli ucraini contro gli invasori russi (“Personalmente ho ancora la forza di farlo”), di non essere contrario alle case chiuse (“Sono una roba civile“).

Ma non solo. Bandecchi è un nuclearista convinto: “Farei una centrale nucleare non solo a Terni, ma da ogni parte. Abbiamo centrali nucleari in Svizzera e in Francia e se salta per aria una di queste, anche a Palermo avranno dei problemi. Poi abbiamo tanto Appenino spopolato e deserto: se facessimo una centrale nucleare, daremmo lavoro a tanti ternani che sono disoccupati”.

“E chi sei, Berlusconi?”, chiede ironicamente Parenzo.

“No, io lo faccio davvero e meglio”, replica Bandecchi.

Il neo-sindaco di Terni poi si dichiara favorevole al Gay Pride nella sua città (“Anzi, se lo fanno, lo finanzio“) e alla cannabis legale. Pugno duro, invece, contro le violenze negli stadi: “Vorrei vedere meno reti e meno gabbie. E più libertà di portare negli stadi i bambini. In Inghilterra chi fa lo scemo, se lo portano via”.

E aggiunge: “Mi danno del fascista perché sono stato paracadutista della Folgore. Non hanno capito un cazzo, l’ho spiegato in tutte le lingue del mondo. Mussolini? Ha fatto delle cose buonissime. Ha inventato le pensioni e la sanità per tutti. Poi si è alleato con Hitler e ha fatto delle puttanate immense. Ma qualcosa di buono lo ha fatto senza ombra di dubbio. Io comunque ricordo che Mussolini era un uomo di sinistra e dirigeva l’Avanti “.

“Ma che c’entra?”, obietta Parenzo.

“C’entra – risponde Bandecchi – perché la sinistra crea mostri in certi casi. Solo dal partito socialista è nato il partito fascista e poi il partito comunista. I mostri tutti da lì arrivano“.