“Ho voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e dell’intero governo alla professoressa aggredita, una professoressa che ha fatto in modo esemplare il suo dovere nei confronti di un ragazzo che aveva già dimostrato qualche problematicità in passato”. Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, con un video pubblicato su Facebook ha commentato quanto accaduto ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, dove una docente è stata aggredita da un suo alunno 16enne. “Voglio esprimere la nostra vicinanza a tutti gli insegnanti italiani e voglio che si colga l’occasione per riflettere sull’introduzione dello psicologo a scuola – ha aggiunto il ministro – È un momento particolarmente difficile: il disagio dei ragazzi, anche a seguito del Covid, è aumentato in modo significativo”.