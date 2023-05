Giuseppe Cruciani ha ordinato e mangiato carne di orso, in Friuli-Venezia Giulia, pubblicando il video sui social: “Buonissima” ha commentato. “Viene dalla Slovenia, non mi dovete rompere. È molto dolce, tenera. A noi gli orsi piacciono vivi e anche sul piatto“. In passato il conduttore de La Zanzara aveva dichiarato di aver mangiato carne di cane. Nel 2018, in diretta, aveva mangiato carne di nutria. Gli scontri tra il giornalista e gli animalisti vanno avanti da tempo, tanto che un gruppo di attivisti entrò nella sede della radio di Confindustria, mentre lui brandiva un salame.