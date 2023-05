Il fondo Qatar Sports Investments, proprietario del Paris Saint Germain è in trattativa avanzata con Massimo Ferrero per l’acquisizione di una quota di minoranza della Sampdoria. La clamorosa rivelazione è stata fatta dall’autorevole quotidiano sportivo francese L’Equipe. L’iniziativa è frutto, spiega il giornale, della volontà di QSI di accelerare la sua partecipazione nel capitale o nell’acquisizione di altri club.

L’acquisto, secondo L’Equipe, avverrebbe in partecipazione con Aser Ventures di Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, che prenderebbe la quota di maggioranza della Sampdoria. Sulla società genovese ci sarebbe anche un’altra cordata, ma L’Equipe sostiene che QSI-Aser Ventures siano favoriti. Il club genovese non sarebbe l’unica società calcistica nel mirino del fondo, che entro la fine dell’anno vorrebbe ampliare la sua galassia di “controllate”. Tra gli interessi ci sono Malaga, Santos e un club belga.

Radrizzani, 48 anni, è un imprenditore italiano, nato a Milano. Ha recentemente venduto Eleven Sports a Dazn, dove siede nel consiglio d’amministrazione. Nel corso della sua carriera si è sempre occupato di diritti tv dello sport, iniziando la sua carriera nella Media Partners di Marco Bogarelli, poi finita dentro Infront. La sua carriera è poi proseguita con Riccardo Silva nella Mp Silva che commercializzava i diritti sportivi e aveva partnership anche con Nba e Formula 1.

Aveva acquistato il Leeds nel 2017 quando la squadra militava in Championship, la serie B inglese. Ora il tentativo con la Sampdoria, retrocessa in cadetteria e in condizioni finanziarie molto difficili dopo la gestione Ferrero. Il club – come ricostruito da Ilfattoquotidiano.it a febbraio – ha conti in disordine con debiti con le banche esplosi e rapporti con “parti correlate”.