Battibecco tra Liam Henderson e Dusan Vlahovic durante Empoli-Juventus, match che ha visto la squadra di casa trionfare nettamente per 4 a 1. Lo scozzese, nei minuti di recupero, si è rivolto al centravanti bianconero per prenderlo in giro. La Juventus ha comprato Vlahovic dalla Fiorentina per 80 milioni e il centrocampista dell’Empoli lo ha provocato così: “Oh, ottanta milioni!“. L’attaccante ha risposto, ma con la mano davanti alla bocca, dunque non è possibile capire cosa abbia detto.

Un Vlahovic nella serata di ieri è apparso quasi irriconoscibile, come tutta la squadra, condizionata dalla notizia della penalizzazione arrivata proprio a ridosso del fischio d’inizio. Nonostante sia andato in rete per tre volte nelle ultime 5 partite, dalla stagione e dalle prestazioni dell’ex Viola ci si aspettava sicuramente qualcosa di più. Stando alle ultime voci sul suo futuro, pare che il serbo possa essere sacrificato dai bianconeri nella finestra di mercato estiva. L’Empoli, dalla sua, ha portato a casa una grande soddisfazione, dopo aver già ufficialmente raggiunto la salvezza.