Alla lista dei critici riguardo ai tempi e ai modi della giustizia sportiva italiana si aggiunge anche Josè Mourinho. Il tecnico della Roma dopo il pareggio con la Salernitana non ha usato giri di parole: “La validità del campionato è compromessa“. Il riferimento è ovviamente alla sentenza della corte di appello federale sui 10 punti di penalizzazione alla Juventus, che per la terza volta ha stravolto la classifica di Serie A: inizialmente il -15, poi tolto, infine questa sanzione ai bianconeri. “Per me è uno scherzo, è strano per tutti sapere questa cosa a due giornate dalla fine, anche per la Juventus. Se mi avessero detto questo prima di Monza o Bologna avremmo avuto un approccio diverso al campionato”, ha dichiarato Mourinho a Dazn.

Il ragionamento del tecnico giallorosso è chiaro e riguarda tutte le squadre impegnate nella lotta per un posto in Europa: “Noi siamo stati costretti a puntare tutto sull’Europa League”, ha sottolineato Mou. Che poi ha aggiunto: “Mi dispiace per Allegri e i calciatori perché hanno conquistato quei punti in campo, ma la validità del campionato è compromessa. Non voglio parlare più di questo, mi dispiace per loro che sono professionisti“.