Una nuova stangata, appena meno pesante della pena inflitta dopo la riapertura del processo. La richiesta del procuratore della Figc Giuseppe Chiné è di penalizzare la Juventus di 11 punti per il caso plusvalenze. Dopo essere tornati davanti alla Corte federale d’appello a causa della richiesta della Corte di giustizia del Coni di riformulare la pena per i bianconeri per il ruolo quantomeno secondario di una parte dei componenti del Consiglio di amministrazione, l’accusa finisce per chiedere una mano ancora più pesante rispetto al precedente giudizio quanto aveva chiesto di sottrarre 9 punti al club. L’udienza, in corso, è iniziata poco dopo le 10 e adesso è il turno della difesa della Juventus.

Articolo in aggiornamento