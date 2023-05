“Credo che Trudeau fosse vittima di una fake news, di certa propaganda che arriva” ma, quando “chiedi nel merito, ciò di cui parliamo non si ha notizia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al G7 di Hiroshima all’indomani del botta e risposta con il premier canadese sui diritti Lgbtq. “Con Trudeau siamo venuti a capo della vicenda, probabilmente è stato un po’ avventato, ho spiegato che noi non abbiamo fatto nessun provvedimento in materia”. “Questo – ha concluso Meloni – accade quando si è particolarmente vittime della propaganda che non corrisponde alla verità, sono cose che possono accadere”.