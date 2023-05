Frane, località isolate e linee ferroviarie sospese o in ritardo: l’alluvione che sta colpendo l’Emilia-Romagna mette in difficoltà anche la circolazione dei treni in tutto il Centro-Nord. Previste corse ridotte e rallentamenti per i treni Alta Velocità, Intercity e regionali che percorrono le linee AV e convenzionale fra Firenze e Bologna. La circolazione resta sospesa inoltre sulle linee Bologna-Rimini, Bologna-Ravenna, Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Ravenna, Faenza-Borgo San Lorenzo e Bologn -Porretta.

Per la giornata di oggi è stata prorogata l’allerta rossa in tutta la zona e le attuali condizioni non permettono la prosecuzione del viaggio con altri mezzi. Tutte le strutture di Rfi e Trenitalia sono in contatto con le autorità competenti per adottare le misure necessarie, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza della circolazione ferroviaria. I passeggeri in possesso di prenotazione riceveranno informazioni via sms o e-mail sul proprio treno: sarà possibile per loro rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Tutti gli aggiornamenti sulla circolazione e sui treni sono disponibili sulla pagina web Infomobilità di Rfi e di Trenitalia. Potenziata anche l’assistenza ai passeggeri nelle stazioni, a bordo treno e in modalità telematica attraverso sms, mail, App Trenitalia e siti web di rfi.it e trenitalia.com. Criticità registrate anche sulla rete viabilistica: le principali viabilità interrotte sono la SP610 Montanara Imolese (Firenzuola), SP 58 Piancaldoli (Firenzuola), la SP306 Casolana Riolese (Palazzuolo sul Senio), la SP 29 Traversa di Lutirano (Marradi) e la SP 20 Modiglianese (Marradi). Consigliato evitare gli spostamenti nei comuni dell’Alto Mugello.