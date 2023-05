Si torna davanti alla Corte federale d’appello, dove verrà decisa la nuova sanzione per la Juventus. Dopo che lo scorso 20 aprile il Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni aveva annullato la precedente penalizzazione di -15 punti e rinviato al tribunale di secondo grado della giustizia sportiva, con il deposito delle motivazioni di quella sentenza arriva anche la data in cui è stata fissata la nuova udienza: il prossimo 22 maggio.

Tra due lunedì quindi la Juventus conoscerà la sanzione. E, stando a quanto scritto proprio nelle motivazioni che hanno portato al rinvio, arriverà una nuova penalizzazione e non potrà essere leggera. Nella loro articolata spiegazione (ben 75 pagine), i giudici del Coni hanno infatti ribadito quanto grave sia stata la condotta dei vertici del club negli anni contestati. Si salvano (forse) solo i dirigenti minori, Pavel Nedved e gli altri consiglieri senza deleghe. E solo alla luce di questo dovrà essere rivalutata la pena della Juventus: visto che esiste una “dosimetria sanzionatoria”, va scorporato dai -15 il peso specifico delle responsabilità della Juve in merito a questi dirigenti, che sono comunque minori. In altre parole, la penalizzazione potrebbe scendere rispetto al -15, magari arrivando ai 9 punti che erano la richiesta iniziale del procuratore Chiné.

In ogni caso, la qualificazione alla Champions della Juventus è fortemente a rischio. Il 22 maggio si capirà quanto. La nuova penalizzazione arriverà in tempo per fine campionato. Il club potrebbe anche fare un nuovo ricorso al Coni, ma con margini minimi, e a quel punto la Figc avrà già comunicato alla Uefa la classifica e le qualificate alle coppe. La storia si può chiudere entro la fine della stagione.