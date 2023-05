Lutto del mondo del giornalismo. È morto a 67 anni Massimo Milone, già direttore di Rai Vaticano e caporedattore centrale del Tgr Campania. Milone è morto a Napoli, stroncato da un malore improvviso. I funerali si terranno domani, mercoledì 10 maggio, alle ore 11 nella chiesa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli.

Laureato in giurisprudenza, ha collaborato fin da giovane con il quotidiano Avvenire, poi nel 1979 è entrato in Rai, dove ha seguito come inviato alcuni dei più importanti avvenimenti di cronaca e attualità politica: gli anni di piombo, il terremoto in Irpinia del 1980, il caso Maradona – Sinagra. Dal 2002 al 2008 è stato presidente dell’Unione cattolica stampa italiana. Con l’inizio del Giubileo straordinario della misericordia ha ideato lo speciale Il Giubileo di Francesco, in onda su Rai1 e ha seguito i viaggi del pontefice a Cuba, Stati Uniti e Messico. È stato autore di numerosi libri e saggi giuridici.

“Una grave perdita per Napoli e per tutto il giornalismo italiano“, scrive su Twitter il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Massimo Milone era uno straordinario professionista di grande sensibilità. A lui va la gratitudine e il ricordo della città”, aggiunge il primo cittadino. “Un grandissimo giornalista, un immenso uomo. Per me un Maestro ed un fratello maggiore”, scrive Antonello Perillo, vicedirettore Tgr Rai. “Ciao Massimo, un fratello maggiore per tanti di noi, non dimenticheremo i tuoi preziosi insegnamenti”, le parole del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.