Gira che ti rigira il pericolo è dietro l’angolo. Ieri sera, lunedì 8 maggio, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi ha fatto non poco rumore. Dalla reunion di Mazzoli e Noise con mogli e cani, alla sfuriata di Alessandro Cecchi Paone contro la spaccatura delle coppie fino alla costante presenza in studio (sempre più insistente) di Enrico Papi. Non è tutto: durante la puntata è accaduto un imprevisto che ha lasciato tutti senza parole. Pamela Camassa e Luca Vetrone sono diventati i nuovi leader della settimana dopo essere stati nominati dai rispettivi gruppi di appartenenza per affrontare la temuta prova del girarrosto. I naufraghi sono rimasti appesi al marchingegno honduregno per oltre 10 minuti.

Ed è proprio in questi istanti che è accaduto qualcosa di inaspettato. Il pubblico da casa ha notato fin da subito uno sguardo sofferente da parte di Luca in concomitanza di alcune gocce perse dal costume mentre il timer segnava 06:25. La conferma dei primi rumors è arrivata qualche istante dopo dal profilo social del reality, quest’anno più ironico che mai. Il social media manager ha pubblicato il frame del momento con la descrizione: “Quando scappa, scappa”. Tra i commenti, un utente scrive: “Oddio ma ho visto solo io che lui ha appena fatto plim plim?”. Gli fa eco un altro: “Il finto Onestini se l’è fatta addosso”. Il fuori programma non è stato affrontato in diretta, probabilmente perché nessuno ha avuto modo di accorgersene durante il live. Anche il personal trainer romagnolo non ha commentato l’accaduto. Una cosa è certa: Vetrone, prima di accettare di diventare leader, si assicurerà in anticipo quale prova dovrà affrontare!