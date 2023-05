Istituire la Giornata nazionale della scrittura a mano. È questa l’ultima proposta di legge, a prima firma di Monica Ciamburro, presentata da Fratelli d’Italia che, in commissione Cultura alla Camera, vuole dedicare il 23 gennaio di ogni anno alla valorizzazione della scrittura manuale in tempo di computer, tablet e smartphone. Il testo si compine di cinque articoli e prevede tra le altre cose l’istituzione di un comitato di sette componenti (che non percepiscono rimborsi e tra i quali figurano due rappresentanti dell’istituto grafologico di Urbino) che si occupi del coordinamento delle iniziative della Giornata ma anche di portare avanti la candidatura della scrittura a mano a patrimonio dell’Unesco. Le motivazioni che hanno mosso i deputati di Fdi sono contenute nel testo della proposta: “Il riconoscimento del valore della calligrafia e della scrittura costituiscono una risorsa per lo sviluppo delle capacità cognitive dei bambini, rappresentando un investimento nel capitale umano nazionale in un’ottica di lungo periodo”.