Il Napoli ha il secondo match-ball scudetto dopo quello “annullato” da Dia domenica a 4 minuti dal fischio finale della partita al Maradona. Alle 20.45 la squadra di Luciano Spalletti scende in campo contro l’Udinese alla Dacia Arena, dove saranno presenti oltre 13mila tifosi partenopei. Agli azzurri basta un pareggio per vincere matematicamente il terzo tricolore interrompendo un’attesa durata 33 anni. All’andata il faccia al faccia allo stadio Maradona, ultima giornata prima dello stop per il Mondiale, fu vinto per 3-2 dal Napoli grazie ai gol di Osimhen, Zielinski ed Elmas.

Spalletti dovrebbe confermare tutti i titolari e sicuramente non potrà contare ancora su Politano e Mario Rui, out per infortunio ma partiti comunque con la squadra verso il Friuli Venezia Giulia. Il 4-3-3 del Napoli dovrebbe quindi essere composto da Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera in difesa. Lobotka, Zielinski e Anguissa agiranno a centrocampo con Lozano e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen.

Il tecnico bianconero Sottil dovrebbe rispondere con Silvestri in porta ‘coperto’ da Becao, Bijol e Nehuen Perez. Udogie ed Ehizibue agiranno sulle fasce con Walace al centro e Lovric-Samardzic. Davanti rientrerà Beto che sarà supportato da Pereyra. Il match sarà visibile in streaming su Dazn e per gli abbonati Sky che hanno integrato l’abbonamento anche sul canale 214 del decoder. A Napoli, i 60mila che sono riusciti ad acquistare il biglietto potranno seguire la partita sugli otto maxi-schermi montati all’interno del Maradona.